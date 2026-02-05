La jueza Dayra Z. Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de asesinato en primer grado contra Glorimar Nieves López, de 34 años, por el crimen de su hija de tres años ocurrido el 6 de marzo de 2022, en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

A la imputada se le señaló una fianza de $1.5 millones, que no pudo prestar por lo que será ingresada en prisión.

La niña Jamilet Aimar Muñiz Nieves fue declarada muerta por la Dra. Adriana Ramírez cuando fue trasladada al dispensario del residencial donde se observaron hematomas en el rostro, espalda y piernas.

La madre hizo varias alegaciones, una de ellas que la menor llevaba cinco días con episodios de vómitos y que solo había ingerido sorbos de refresco carbonatado con sabor a limón y la otra, que se ahogó comiendo.

La mujer les informó falsamente, que la niña y sus tres hermanitos, estaban al cuidado de su padrastro quien negó cualquier vínculo con la muerte de su hijastra y se manifestó sorprendido con las alegaciones.

Posteriormente, la autopsia confirmó la existencia de trauma abdominal severo.

Surge de la investigación del agente Eric Ortiz Rodríguez, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, que Nieves López perdió la custodia de la fallecida y la de sus otros tres hijos entre el año 2019 y diciembre del 2021, cuando un tribunal se la devolvió.

La fiscal Valeria Malavé Cosme formuló los cargos.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de febrero.