Cargos criminales por los delitos de maltrato de menores y daños a la integridad de menores fueron radicados ayer por el fiscal Félix Sánchez, a Zoyara María Hernández Medina, de 39 años y residente en Fajardo.

De acuerdo con la investigación inicial de la agente Emily Valentín del distrito de Fajardo, el 31 de enero, cuando llegó a la residencia de la imputada en la urbanización Monte Brisas en ese municipio, encontró a dos niños de 7 y 12 años viviendo en condiciones insalubres.

Estaban desprovistos del servicio esencial de agua potable y carecían de alimentos en el hogar.



Los menores estaban al cuido de una hermana de 20 años de edad, ya que Hernández Medina había abandonado el hogar desde el mes de septiembre.

El juez Wilfredo Viera García, del Tribunal de Fajardo, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000, la cual no prestó.

La imputada ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.