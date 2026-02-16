La Fiscalía de San Juan radicó un cargo por robo agravado a Carlos Sanabria Lebrón, de 60 años.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó.

Se alega que Sanabria Lebrón, portando un arma de fuego, entró en la madrugada del 14 de febrero a la gasolinera Total, que está ubicada en la avenida Jesús T Piñero, en Río Piedras y bajo amenaza huyó con $300 en efectivo.

La vista preliminar quedó señalada para el 27 de febrero.