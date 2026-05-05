Un hombre enfrenta cargos de maltrato a animal por unos hechos ocurridos el 10 de diciembre del 2025 en una residencia en la Calle España de San Lorenzo.

Según se informó, la policía fue a atender una querella de un avistamiento de humo cercano a las residencias y. una vez en el lugar. pudieron observar en una de las casas un perro que estaba amarrado con una cadena de acero pesada y dos candados. Además, el mismo presentaba desnutrición.

Este caso fue citado y consultado con el fiscal Fernando Machado quien instruyo a los agentes a radicar los cargos que fueron presentados en contra del imputado dueño del perro, identificado como Reinaldo Rosa Vallejo de 64 años y la prueba se presentó ante la juez Irmarie Colon quien determinó causa por el delito de maltrato y negligencia bajo la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, señalando una fianza de $20,000 la cual no fue prestada siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón.

El caso fue investigado inicialmente por los agentes Edwin Sotomayor y Damaris Claudio del Distrito de San Lorenzo