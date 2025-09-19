Las autoridades radicaron cargos el jueves contra Eduard Y. Acevedo Serrano, de 19 años y residente de Juncos, el tercer implicado en el asesinato de Randor De Jesús Agramonte, el conductor de Uber de 30 años que murió baleado el 18 de julio de 2024 tras recoger a tres pasajeros en los predios del residencial Antulio López, en Juncos, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Ficha policíaca del tercer implicado, Eduard Acevedo Serrano, de 19 años. ( Suministrada )

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, la víctima llegó ese día hasta el residencial en respuesta a un llamado de servicio. Allí recogió a Acevedo Serrano y a otros dos jóvenes implicados.

Posteriormente, los sujetos lo llevaron hasta la carretera 189 en Juncos, lo bajaron del vehículo y le dispararon hasta causarle la muerte, llevándose el auto de la víctima, una guagua Kia Seltos del 2024, color azul.

Los implicados presuntamente salieron decididos a matar ese día sin importar la víctima.

La fiscal Wanda Y. Samalot instruyó radicar cargos por asesinato atenuado, restricción a la libertad agravada, robo y violación a la Ley de Armas. La prueba fue presentada ante el juez Carlos Capo Hernández, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $2,000, la cual Acevedo Serrano pudo prestar.

Acevedo Serrano quedó en libertad provisional con supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el 1 de octubre.

Los otros dos implicados, Nelson O. Vázquez Rodríguez, de 20 años, y Yadrián I. Pláceres Cordero, de 19, ya fueron encontrados culpables en un juicio celebrado el 3 de septiembre ante el juez Dany López y esperan la vista de sentencia, también pautada para el 1 de octubre.

El agente Reimundo Quiñones, bajo la supervisión del sargento David Correa, estuvo a cargo de la pesquisa.