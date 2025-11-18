El turista Dajone Fields, de 31 años y residente en el estado de Nueva York, enfrenta cargos por maltrato, maltrato agravado y maltrato por amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación realizada por la agente Yermalie Pacheco, adscrita al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, a las 2:00 a.m. de ayer, lunes, frente al First Bank, en la avenida Ashford, en Condado, el imputado presuntamente agredió con las manos a su pareja causándole lesiones en el pecho y cuello. A consecuencia, fue arrestado.

El turista Dajone Fields, fue encarcelado tras radicarle cargos por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en todos los cargos y le señaló una fianza de $90,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.