El turista Dajone Fields, de 31 años y residente en el estado de Nueva York, enfrenta cargos por maltrato, maltrato agravado y maltrato por amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación realizada por la agente Yermalie Pacheco, adscrita al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, a las 2:00 a.m. de ayer, lunes, frente al First Bank, en la avenida Ashford, en Condado, el imputado presuntamente agredió con las manos a su pareja causándole lesiones en el pecho y cuello. A consecuencia, fue arrestado.

El turista Dajone Fields, fue encarcelado tras radicarle cargos por violencia doméstica. (Suministrada por la Policía)

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en todos los cargos y le señaló una fianza de $90,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.