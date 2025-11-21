La División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área del CIC de Guayama, realizó una investigación que culminó en la radicación de cargos de parte de la fiscal Paloma Crespo, contra el agente Félix Alexis Rivera Alicea, de 44 años, quien estaba adscrito a la División de Arrestos Especiales de Aibonito.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) inspector José A. Torres Ruiz, indicó que el agente había reingresado a la Policía de Puerto Rico hace alrededor de dos años y medio.

El juez Héctor Castro Cintrón, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto, por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y pornovenganza, imponiendo una fianza de $14,000 la cual prestó y quedó bajo la supervisión del Programa de Supervisión Electrónica, respetando la zona de exclusión de 30 minutos de distancia con la víctima.

De acuerdo con la investigación de la agente Jessica Cordero Alvarado, la querella se radicó 3 de marzo del 2024, por su expareja cuando este divulgó material de contenido sexual a un tercero sin el consentimiento de la víctima.

La División de Crímenes Cibernéticos también brindó apoyo en esta investigación.

El caso fue citado en vista preliminar para el 4 de diciembre de 2025.