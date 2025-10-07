Radican cargos a un hombre por actos lascivos y maltrato de menores
Quedó en libertad bajo fianza hasta la vista preliminar.
PUBLICIDAD
El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama determinó causa para arresto contra Efraín Aponte Pesante de 48 años, por cargos de lactos lascivos y maltrato a menores.
De acuerdo con la investigación de la agente Yanixia Sánchez Soto, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Guayama, el 26 de septiembre Aponte Pesante abrazó de manera inadecuada a una menor de 17 años y sin su consentimiento.
El caso fue consultado con la fiscal Gabriela Torres.
El imputado quedó en libertad al prestar la fianza de $65,000.
La vista preliminar para el 14 de octubre.