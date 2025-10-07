( Suministrada por la Policía )

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama determinó causa para arresto contra Efraín Aponte Pesante de 48 años, por cargos de lactos lascivos y maltrato a menores.

De acuerdo con la investigación de la agente Yanixia Sánchez Soto, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Guayama, el 26 de septiembre Aponte Pesante abrazó de manera inadecuada a una menor de 17 años y sin su consentimiento.

El caso fue consultado con la fiscal Gabriela Torres.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza de $65,000.

La vista preliminar para el 14 de octubre.