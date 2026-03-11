( Suministrada por la Policía )

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, determinó ayer causa para arresto por delitos de maltrato a una persona de edad avanzada y portación y uso de un arma blanca, a Jeffry J. Serrano Román, de 40 años y residente de Hatillo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de marzo, en la urbanización Vista Azul, en Arecibo, donde el imputado presuntamente agredió con sus manos a su padre de 75 años.

Además, logró despojarlo de su bastón, para golpear el vehículo de su progenitor ocasionando daños que no fueron cuantificados en el informe de novedades.

El fiscal Daniel Rosado Díaz radicó los cargos antes mencionados.

Serrano Román fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $75,000.