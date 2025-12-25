La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto por un cargo de comercio ilegal de vehículos y piezas, a Ricardo J. Rodríguez Sáez, de 39 años y residente en Barranquitas y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez Sáez fue arrestado en la mañana de ayer, miércoles, por la Unidad Motorizada de Guaynabo, en el kilómetro 6.3 de la carretera 867 en Toa Baja, tras verse involucrado en un accidente de tránsito que provocó al invadir el carril contrario y chocar de frente con un vehículo, mientras manejaba un Toyota Corolla del año 1999, hurtado en la noche del martes, en Barranquitas, mediante carjacking.

PUBLICIDAD

Según la querella inicial, a eso de las 9:22 p.m. del martes, un conductor de 17 años, se encontraba ordenando comida en el servicarro del restaurante Subway, ubicado en la carretera PR-152, en Barranquitas, cuando un hombre se le acercó por la puerta del pasajero y le exigió que lo llevara a comprar drogas.

Al negarse, el sospechoso abordó el automóvil, luego lo golpeó en el rostro y sacó un arma de fuego, con la que lo amenazó de muerte.

Posteriormente, el presunto ladrón dejó a pie al joven frente a las oficinas de LUMA Energy, ubicadas en la carretera PR-156, en el barrio Palo Hincado de Barranquitas y huyó.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, continuará con la pesquisa del secuestro, agresión y carjacking, para determinar o descartar si el imputado cometió estos delitos.

El imputado fue encarcelado al no prestar la fianza.

La vista preliminar fue pautada para el 8 de enero del año 2026 en el Tribunal de Bayamón.