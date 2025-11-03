( Suministrada por la Policía )

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto a José S. Marte Vargas, de 36 años, por cargos de maltrato a persona de edad avanzada y amenaza.

Según la investigación realizada por el agente Jorge F. Arzola Madera, en la tarde del 2 de noviembre, el imputado llegó a la casa de su padre en Cupey donde el perjudicado de 93 años dijo que su hijo lo insultó con palabras soeces, amenazó de muerte y agredió físicamente hasta que su madre intervino.

Tras la agresión, Marte Vargas abandonó la residencia y fue arrestado posteriormente en una gasolinera, ubicada en la calle Ceciliana, en Cupey.

La fiscal Melba López radicó los cargos.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $60,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 14 de noviembre.