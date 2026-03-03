( Suministrada por la Policía )

Cargos por maltrato y maltrato agravado de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fueron redicados contra Jairo J. Nieves, de 21 años y residente de Hatillo.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron el 26 de febrero, cuando el imputado presuntamente entró a la residencia de la perjudicada y la agredió.

El caso fue consultado con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien radicó los cargos correspondientes.

La jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $60,000, la cual no prestó.

Nieves, fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar que fue señalada para el 11 de marzo.

La investigación estuvo a cargo de la agente Mirnell Díaz Ruiz, adscrita a la División de Violencia Doméstica de Arecibo.