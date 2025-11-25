La fiscal Bárbara Pérez radicó un cargo por maltrato (art 3.1) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, a Andrea Sofía Alvarado Hidalgo, de 25 años y vecina de Toa Alta.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó siendo fichada e ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

Andrea S. Alvarado Hidalgo, enfrenta un cargo por maltrato por violencia doméstica. (Suministrada por la Policía)

De acuerdo con la investigación de la agente Angélica Feliciano, la tarde del 24 de noviembre, se arrestó a Alvarado Hidalgo por presuntamente agredir con ambas manos en diferentes partes del cuerpo a su pareja en medio de un incidente de violencia de género.

La vista preliminar quedó pautada para el 8 de diciembre.