La fiscal Bárbara Pérez radicó un cargo por maltrato (art 3.1) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, a Andrea Sofía Alvarado Hidalgo, de 25 años y vecina de Toa Alta.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó siendo fichada e ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

Andrea S. Alvarado Hidalgo, enfrenta un cargo por maltrato por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación de la agente Angélica Feliciano, la tarde del 24 de noviembre, se arrestó a Alvarado Hidalgo por presuntamente agredir con ambas manos en diferentes partes del cuerpo a su pareja en medio de un incidente de violencia de género.

La vista preliminar quedó pautada para el 8 de diciembre.