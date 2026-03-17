El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Aguadilla, presentó este martes cargos contra Steven Alfredo Rodríguez Torres, de 24 años, por maltratar a un menor de 1 año y 4 meses de edad, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, mediante declaraciones escritas.

La investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Edna Avilés Rodríguez, y el Ministerio Público, reveló que los hechos imputados ocurrieron los días 28 y 29 de diciembre de 2024 en Isabela. Allí, el imputado quien era pareja de la madre del infante, mordió en ambos cachetes al menor y le realizó golpes en el costado, lo dejó caer al suelo provocándole un golpe en su cabeza y moretones en los costados de su cuerpo. Además, le provocó lesiones circulares en ambas manos, pies y oreja derecha.

PUBLICIDAD

Tras escuchar la prueba presentada por la fiscal Yashira Y. Vale Muñiz, el juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza de $100,000, la cual el hombre no pudo pagar por lo que fue ingresado en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de marzo de 2026 en la sala 402 del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla.