El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, expidió ayer una orden de arresto con una fianza de $200,000 a Mariano Crespo Bonilla de 37 años, por los delitos de agresión sexual a una mujer y escalamiento grave.

El imputado cometió los hechos el 28 noviembre 2025 en el municipio de Isabela, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La víctima de 46 años, relató que mientras se encontraba en el balcón de su residencia, el hombre entró a la vivienda y mediante intimidación y la fuerza la agarró en contra de su voluntad y la agredió sexualmente.

Las fiscales Eileen Quintana y Belinda Brignoni formularon los cargos criminales.

La agente María Echevarría Boscana, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aguadilla investigó los hechos.

Si posee información que conduzca al arresto del fugitivo puede llamar a la línea confidencial (787) 343-2020.