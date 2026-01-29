( Suministrada por la Policía )

La jueza Jaileen González Echevarría. del Tribunal de Bayamón, determinó ayer causa para arresto, contra Ricardo Jeniel Rivera Millán de 26 años, por cargos de tentativa de asesinato, robo agravado y violación a la Ley de Armas señalándole una fianza de $30,000 la cual prestó.

Los hechos se remontan al 30 de noviembre del año pasado, cerca de una gasolinera ubicada en la avenida Los Millones, En Bayamón, cuando Rivera Millán se acercó al perjudicado que se encontraba en su automóvil para pedirle dinero y un lápiz.

Mientras el conductor buscaba en el carro presuntamente Rivera Millán lo apuñaló en unas 15 a 20 ocasiones. El herido logró manejar hasta el residencial José Celso Barbosa donde perdió el control del volante e impactó una verja.

El perjudicado estuvo hospitalizado en estado crítico.

El caso fue consultado con la fiscal Liz López.

Rivera Millán quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete, hasta la vista preliminar programada para el 10 de febrero.