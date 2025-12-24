Los fiscales Shaquille Mercado Rivera y Belinda N. Brignoni Hernández, formularon ayer, martes, cargos por asesinato, apropiación ilegal, tentativa de robo, destrucción de evidencia, amenaza, escalamiento y uso ilegal de armas de fuego, contra Jonathan Pellot Arocho, de 26 años, y Jecksell O. Díaz Rodríguez, de 18 años, ambos vecinos de Isabela, por el crimen de Marcelo Luis Acevedo Colón, de 16 años.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto y le fijó a Pellot Arocho una fianza de $500,000, la cual no prestó siendo encarcelado.

Jacksell O. Díaz Rodríguez, enfrenta cargos por el asesinato mientras realizaban un robo domiciliario en Isabela. ( Suministrada por la Policía )

En cuanto a Jonathan Pellot, acusado en ausencia, se expidió una orden de arresto con una fianza de $700 mil.

Según la investigación del agente Miguel A. Chaparro Galloza, los hechos imputados ocurrieron en la noche del 25 de noviembre, en medio de un robo domiciliario en una residencia del barrio Calero, en Isabela.

Durante el asalto el residente puso residencia y uno de los dos individuos lo agredió con un arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, lo que le ocasionó una herida abierta.

En medio del forcejeo, se escuchó una detonación y al menor que estaba con los imputados, reclamar: “me diste a mí”.

El menor, fue transportado por paramédicos al hospital San Carlos con una herida en el lado derecho de la pelvis, donde fue declarado sin signos vitales por el Dr. Ernesto Cortés.

Los imputados fueron encarcelados hasta la vista preliminar que fue señalada para el 8 de enero de 2026.