El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó el miércoles causa para arresto por daños agravados, a la turista Josmer Esleannis Tena Valverde, de 22 años, señalándole una fianza de $20,000.

De acuerdo con la investigación de la agente Fabiola Lugo Soto, los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de diciembre, en una propiedad de alquiler a corto plazo en la avenida McLeary, en Condado, donde la imputada ocasionó daños a un televisor marca Samsung de 50 pulgadas, una puerta de aluminio con espejo, un cuadro y un cristal fijo ubicado en el baño, esto durante una pelea, que se registró en dicho lugar.

La vista preliminar contra Josemer E. Tena Valverde, fue señalada para el 22 de diciembre. ( Suministrada por la Policía )

En el informe de novedades no se precisó con quien fue la pelea.

El propietario estimó los daños en $1,500 aproximadamente.

La mujer fue fichada e ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

La vista preliminar de este caso quedó señalada para el 22 de diciembre.