La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, determinó ayer causa para arresto por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados y violaciones y sanciones penales) de la Ley 173 que rige a la Junta Examinadora de Agrimensores de Puerto Rico, a Erick J. Mercado Torres de 57 años.

De acuerdo con la investigación, el 23 de septiembre de 2024, el imputado se hizo pasar por agrimensor cobrándole al querellante $2,100 por los permisos y la segregación de una propiedad, sin tener la certificación como agrimensor del Colegios de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

A Erick J. Mercado Torres, le radicaron cargos por apropiación ilegal grave, fraude y por ejercer como agrimensor sin estar certificado. ( Suministrada por la Policía )

Este caso fue consultado con la fiscal Daralis Alicea Cordero, quien radicó los cargos antes mencionados.

Mercado Torres, quien es vecino de Lares, quedó en libertad al prestar la fianza de $6,000 y quedó bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Rafael Reyes Mercado, adscrito al Plan Integral de Seguridad del área de Utuado.