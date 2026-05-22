Cargos criminales por los delitos de apropiación ilegal grave, fraude por medios informáticos grave y posesión y traspaso de documentos falsificados fueron radicados ayer, jueves, a Yaniel Figueroa Jiménez, de 20 años, por hechos ocurridos mientras laboraba como cajero en la sucursal de la cooperativa CooPACA, en el centro comercial Plaza San Miguel, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la investigación del agente Issac Colón Muñoz, adscrito a la División de Investigaciones de Robos y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, una clienta, quien es adulta mayor narró que el 17 de abril depositó por el servicio de auto banco $1,300 y tras completar la transacción y recibir los recibos, se fue de la sucursal.

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No obstante, el 20 de abril, al verificar el balance de su cuenta bancaria a través de la aplicación móvil de la institución financiera, descubrió que el depósito nunca fue acreditado y que, además, se había registrado un débito no autorizado adicional de $1,300, reflejando una pérdida total de $2,600.

Tras la querella presentada por la perjudicada y la investigación realizada, surgió como sospechoso Figueroa Jiménez, quien laboraba como teller en la mencionada cooperativa.

El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Morales Ramos, quien presentó la prueba ante el juez Wilfredo Viera Garced, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto en todos los cargos luego de que la defensa se allanara a la determinación durante la Regla 6.

Al acusado se le impuso una fianza de $9,000, la cual fue prestada.

La vista fue preliminar fue señalada para el 3 de junio.