La Policía Municipal de San Juan radicó cargos criminales contra un individuo por actos de vandalismo contra una escultura ubicada en el Paseo de Diego, en Río Piedras, informó esta tarde el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo de 2026, cerca de las 11:45 a.m., cuando el imputado causó daños a la obra municipal conocida como El Astronauta, afectando un espacio público de valor cultural en la ciudad capital.

“En San Juan no vamos a tolerar actos de vandalismo contra nuestros espacios públicos ni contra el patrimonio de nuestra ciudad. Cada escultura, cada proyecto y cada espacio que recuperamos representa una inversión en la calidad de vida de nuestra gente, y quien atente contra eso tiene que saber que este gobierno actúa, investiga y responde. Aquí hay consecuencias para el que dañe lo que es de todos”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

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De acuerdo con la investigación, el individuo identificado como Alejandro L. Torres Díaz pintó la estructura con múltiples grafitis, ocasionando daños estimados en más de $2,000. La escultura es propiedad del Municipio de San Juan y forma parte del entorno urbano del Paseo de Diego, un área de alto valor histórico y comunitario.

“Este caso demuestra el trabajo investigativo que realiza la Policía Municipal de San Juan. Nuestros agentes dieron seguimiento a la evidencia, identificaron al responsable y llevaron el caso hasta la radicación de cargos. Vamos a continuar interviniendo con este tipo de conducta y procesando a todo el que incurra en daños a la propiedad pública”, expresó Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Alejandro L. Torres Díaz, acusado de vandalizar una escultura en Río Piedras ( Suministrada )

Tras la investigación realizada por la Policía Municipal, el imputado fue citado el pasado 13 de abril de 2026 por el agente Héctor Otero Estrada, adscrito a la División de Investigaciones Criminales, quien procedió con la radicación de cargos por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados. El caso fue consultado con la fiscal María Teresa Terraza, quien luego de evaluar la prueba y entrevistar testigos, determinó radicar cargos criminales contra el imputado.

La jueza, honorable Lisa M. Durán Ortiz, encontró causa para arresto, imponiendo una fianza de $10,000, la cual fue prestada. La vista preliminar fue señalada para el próximo 27 de abril de 2026.

“Este tipo de conducta no puede normalizarse. En San Juan estamos trabajando para recuperar nuestros espacios, proteger nuestra inversión y garantizar que la ciudad se respete. Vamos a seguir actuando con firmeza y utilizando todas las herramientas disponibles para hacer valer la ley y proteger lo que es de nuestra gente”, añadió Romero Lugo.