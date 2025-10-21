La Policía confirmó esta tarde que investiga una querella por una presunta amenaza contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, a través de las redes sociales.

“Esta bajo investigación alegada amenaza en las redes sociales hacia la gobernadora de PR, Jenniffer González Colón. De resultar positiva, se realizará la denuncia correspondiente”, lee la querella.

Primera Hora supo que la querella fue radicada por un agente de la Uniformada que tuvo conocimiento de la supuesta amenaza.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa.