Las autoridades se aprestan a radicar mañana cargos criminales a un joven que llegó en la madrugada de este viernes a la comandancia del área de Mayagüez con el cuerpo de una mujer herida de bala en el asiento del pasajero del automóvil de la víctima.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, inspector Joel González, indicó que la pesquisa y la prueba recopilada los ha llevado a confirmar que están ante un caso de asesinato o feminicidio íntimo.

Según informó la Policía de manera preliminar, a eso de las 5:00 a.m. el joven de 18 años, identificado como Elián O’Neill Rodríguez Asencio, llegó al estacionamiento en un automóvil Hyundai Elantra color gris del año 2019 y se dirigió al retén donde indicó que había ocurrido un incidente en el que su pareja se disparó con un arma de fuego.

Cuando los policías se acercaron al carro, vieron el cadáver ensangrentado de Glerys Marie Del Valle Valentín de 22 años, vecina de Las Marías, con un impacto de bala en la cabeza, recostado de la puerta.

El cadáver fue identificado en la escena por su padre quien es policía.

No se ha revelado el lugar donde ocurrieron los hechos.

“Llega el joven al área del retén informando que había tenido una situación con su pareja en el carro y se le disparó un arma de fuego resultando herida mortalmente. Que no tenía licencia y que el arma era ilegal”, detalló el capitán Carlos Candelario, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

Otras cuatro personas llegaron también a la comandancia para confirmar que el joven los llamó porque algo le había sucedido a la joven madre, a quien le sobrevive un niño de cinco años. Todos fueron entrevistados ya que estuvieron compartiendo con la pareja.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses culminó con la investigación de la escena y la certificación de muerte.

Ninguno de los jóvenes, que recién habían comenzado una relación, tiene licencia de portación de armas de fuego. El padre de la víctima pertenece a la Uniformada.

El arma no estaba en el carro y el joven solo había dicho que la arrojó sin precisar el lugar.

Antes de los sucesos dijo que estuvieron compartiendo en el pueblo de Mayagüez, entre ellos en un restaurante de comida rápida donde se van a extraer los vídeos de seguridad para corroborar la versión, entre otras gestiones investigativas.

Los investigadores continúan con las entrevistas para corroborar la versión que ha sido ofrecida por el conductor, el cual no ha emitido más comentarios según se lo recomendó una abogada.

El agente Rubén Leclerc Cintrón, adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez consulta el caso con la fiscal Meylin Ramos Rivera.