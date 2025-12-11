Los fiscales Iván Torres Torres y Daralis Alicea de la región de Utuado se disponen a radicar esta mañana cargos criminales por el asesinato del comerciante Ángel Luis Valentín Vélez, de 68 años, ocurrido en la noche del 12 de abril frente a su negocio, Villa Bakery, ubicado en la carretera PR-135 del barrio Yahuecas, en Adjuntas.

Al sospechoso, identificado como James Josué Morales Pérez, de 27 años y residente del barrio Quebrada del Agua en Ponce, se le radicará cargos por asesinato en primer grado y violación a varios artículos de la Ley de Armas.

Surge de la investigación del agente Juan F. Rodríguez Orengo, de la División de Homicidios del CIC de Utuado, que pasadas las 9:30 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre un herido de bala en la cabeza y al llegar los agentes encontraron sobre el pavimento, frente a una máquina de hielo de la panadería el cuerpo ensangrentado del sexagenario sin signos vitales.

Valentín Vélez, se disponía a abordar su Jeep luego de cerrar el negocio cuando fue interceptado por un asaltante con la intención de despojarlo de sus pertenencias, quien le disparó en varias ocasiones causándole la muerte.

Luego huyó en un automóvil marca Nissan Sentra color gris, el cual fue allanado posteriormente.

Como parte de la investigación, el sospechoso fue arrestado el 15 de abril durante un allanamiento realizado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce y del CIC de Utuado, en una residencia ubicada en la calle Divina Providencia de la urbanización Santa María, en Ponce, donde se ocupó una pistola Glock calibre .40, 26 balas y una bolsita con marihuana. También hallaron en un zafacón ropa de hombre que se alega era similar a la que vestía el asaltante que asesinó al comerciante con dos disparos en la cabeza, así como dinero.

Morales Pérez quedó en libertad al prestar una fianza de $15,000 por un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego.

No se descarta que sea sospechoso de otros asaltos ocurridos en Adjuntas entre los años 2023 y 2024.