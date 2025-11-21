El productor musical Rafael “Raphy” Pina, quien recientemente se convirtió en padre de su quinto hijo, solicitó al juez federal Francisco Besosa que modifique sus condiciones de libertad supervisada.

Esta es la primera petición de esta índole que realiza Pina, tras haber sido acusado por una violación federal de la Ley de Armas y haber cumplido dos años y dos meses en prisión.

El compañero de la artista urbana dominicana, Natti Natasha, terminó su pena de cárcel el 20 de julio de 2024 y desde, entonces, está bajo un periodo de probatoria de tres años.

Los documentos para reclamar la modificación de esta libertad supervisada fueron presentados en la tarde de ayer, jueves, y están sellados, por lo que no se conocen las razones para solicitar los cambios ni tampoco cuáles serían esas modificaciones.

“El abogado que suscribe solicita autorización para presentar la moción utilizando la restricción de visualización para partes seleccionadas, debido a la información personal confidencial que contiene”, dice la petición a la corta, firmada por el abogado Giovanni J. Canino.

Del expediente judicial del productor surgen varias peticiones a las autoridades federales para que le permitan viajar. En estas se destacan varias condiciones de su libertad supervisada. Incluye que Pina “debe trabajar a tiempo completo (al menos 30 horas semanales) en un empleo legal, a menos que el agente de libertad condicional le exima de hacerlo”.

Se contesta en uno de los documentos que el productor tiene varios negocios, por lo que se autoemplea.

Además, otro requisito impuesto de manera verbal es que debe informar al tribunal todo viaje, internacional o doméstico, que tenga una duración de más de 14 días, así como informar a su oficial probatorio de todo viaje con siete días de anticipación.

Ante los cambios requeridos, el juez ya emitió una directriz para que la Fiscalía federal y la Oficina del Oficial Probatorio emita una postura a la petición no más tardar el próximo 4 de diciembre.

Pina fue juzgado en el 2022 por dos cargos de poseer un arma, que se suponía no tuviera por ser un convicto federal. En una apelación al Primer Circuito de Boston se le eliminó uno de los cargos. Aun así, tuvo que cumplir el periodo de prisión impuesto por el juez Besosa de 41 meses de prisión, que por las bonificaciones que alcanzó se le redujo a dos años y dos meses. Lo hizo en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.