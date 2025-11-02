La cantante Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina recibieron este sábado a su segunda hija, Dominique Isabelle.

A través de sus redes sociales, la pareja anunció el nacimiento de la bebé tras tener a su primogénita, Vida Isabelle, en el año 2022.

Dicha noticia se dio a conocer en el estreno de la canción “1 de noviembre”, en referencia al día que recibió a su retoño.

Desde hace unos días, la pareja creó expectativa entre sus seguidores sobre el futuro nacimiento al alegar que llegaban con algo nuevo para hoy.

“En la recta final”, escribió el miércoles la dominicana en su canal de difusión de Instagram, donde también dijo ayer: “Mañana 8 pm 1 de noviembre”. Asimismo, en ese mismo espacio, así como su perfil oficial, agregó un número y un emoji de corona esta mañana: “111”.

Por su lado, el propietario de Pina Records compartió varias imágenes junto a Natti y a Vida Isabelle que provocaron emoción.

El nacimiento de Dominique se da a semanas que la pareja uniera al pueblo puertorriqueño para un “baby shower” en grande desde The Mall of San Juan, donde llevaron música, regalo, y sorpresas para los fanáticos.

“Me encanta verlos felices porque estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por el apoyo masivo que siempre da mi segunda casa, donde me dieron la oportunidad de yo poder seguir haciendo lo que me apasiona, por apoyar a mi familia, por mandarme tantos mensajes lindos, positivos, llenos de bendición, que se siente en las redes, pero el día de hoy se siente en persona, y no hay un mejor regalo que ese. Gracias a ustedes para siempre”, sostuvo la cantante en el encuentro que llevó a cabo a finales de septiembre.