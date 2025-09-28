¡Se llamará Dominique Isabelle!

La ilusión de celebrar con la cantautora Natti Natasha el “baby shower” de su segundo bebé se reflejó en decenas de admiradores que tomaron con gran emoción ser partícipes de un momento tan especial, incluyendo ser testigos del anuncio del nombre de la pequeña.

El júbilo asomaba en el público que llegaba este domingo al encuentro pautado en The Mall of San Juan para asegurar su espacio y aguardar la oportunidad de ver a la artista en persona junto con su esposo, el productor Raphy Pina, y su hija Vida Isabelle, de 4 años. Los hijos mayores de Pina, Mía, Monty (Rafael) y Chingui (Antonio) también estuvieron presentes en el festejo.

PUBLICIDAD

La artista subió a cantar cerca de las 5:00 de la tarde temas como “Desde hoy”, “Dutty Love”, “Criminal” y “Sin pijama”, entre otros. El emotivo tema “Cuando las traje aquí”, que refleja un lado muy personal de lo que ha representado su anhelo de convertirse en madre, se sumó al repertorio.

El evento fue el resultado de una promesa que le hizo a su pareja si quedaba embarazada por segunda ocasión.

Horas antes, y en un entorno donde arreglos de globos en tonos rosados, verde, azul, lila y amarillos ambientaban la decoración, Carolina Torres fue una de que confesó disfrutar de la experiencia, parada a un lado de la tarima, en el primer nivel. Se levantó a las 7:00 de la mañana para, con dos primas, desde Juana Díaz, llegar temprano al centro comercial y disfrutar de la fiesta.

“Somos bien fan de Natti. Nos encanta su música y esto que está haciendo para ayudar a otros”, dijo con entusiasmo. A su vez, reveló que todas respondieron al llamado de la famosa intérprete, de llevar artículos o “regalos” a favor de las entidades Hogar Cuna San Cristóbal, albergue temporero de niños removidos por maltrato o negligencia, y Vimenti, con la misión de brindar apoyo educativo y emocional a niños, familias y comunidades puertorriqueñas. “Trajimos ropa y alimentos. Es bien necesario porque hay gente que no tiene los recursos, y que ella reúna gente para ayudar, eso me parece lindo de su parte”.

La voz de “Dem bow”, tema que promueve con la colaboración de Nando Boom, utilizó el escenario de los Premios Juventud 2025 este jueves para anunciar que su segundo bebé es una niña.

PUBLICIDAD

El presentador JD tuvo las riendas de dirigir la dinámica festiva del evento, mientras animaba a la multitud a participar para ganar premios como certificados de regalo, camisetas, gorras y otros. La pareja compuesta por Antonia Molina y José Vázquez, residentes de Guayama, lo contemplaban desde el segundo nivel. Ver en persona a la cantante era uno de sus anhelos. “Ha sido muy buena la iniciativa de ella. Más artistas deberían fomentarla”, celebró Antonia, y confesó que su hijo Jeremy, de 20 años, fue quien los convenció de asistir a la actividad. “Que ella hiciera esto dice mucho bueno de ella como persona. Es bien humilde”. Su esposo resaltó la organización del encuentro.

“Todo ha sido bien profesional, en orden”, afirmó. “Ellos se botaron en hacer este evento para muchas personas necesitadas”.

Hilda Galarza Coreano, de Trujillo Alto, elogió la iniciativa de la cantante y Raphy Pina de compartir con el público la alegría del segundo embarazo. “Ella pudo haber hecho un ‘baby shower’ con su gente, en privado”, dijo desde su esquina, y reveló que llegó al centro comercial con su hija y su nieta de 10 meses. “Y fíjate que independientemente de la fama y el dinero que tiene, incluyó al pueblo en su celebración. No pidió cosas para la bebé, sino que traigan donativos para gente que lo necesita”.

El sorteo de un auto y premios en metálico -incluyendo para quien adivinara el nombre de la bebé- se incluyeron entre las maneras de agradecer al público presente.