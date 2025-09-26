Natti Natasha revela el sexo de su segundo bebé en Premios Juventud 2025
La artista tuvo una presentación especial en la ceremonia musical.
PUBLICIDAD
La cantautora dominicana Natti Natasha anunció este jueves, durante una emotiva presentación en la gala de Premios Juventud 2025, que espera ¡otra niña!
✨💖 ¡Momento inolvidable en @premiosjuventud ! 💖✨@NattiNatasha nos hizo llorar de emoción al revelar el género de su bebé en pleno escenario… ¡Será una NIÑA! #PremiosJuventud #ShowDay #Clippeo pic.twitter.com/Rwqs1dFwNh— Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 26, 2025
It’s a girlllllll — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) September 26, 2025
La artista interpretó un número musical especial acompañada por la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá, mientras las pantallas del escenario se iluminaban de color rosa, confirmando así el sexo del bebé.
La ceremonia se celebra en el Centro de Convenciones Figali, en la ciudad de Panamá.
Natti Natasha ya es madre de Vida Isabelle Pina Gutiérrez, de 4 años, su primera hija con el productor musical Raphy Pina.
En junio pasado, la intérprete de “No me acuerdo” anunció su segundo embarazo a través de un video compartido en sus redes sociales.