La cantautora dominicana Natti Natasha anunció este jueves, durante una emotiva presentación en la gala de Premios Juventud 2025, que espera ¡otra niña!

La artista interpretó un número musical especial acompañada por la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá, mientras las pantallas del escenario se iluminaban de color rosa, confirmando así el sexo del bebé.

La ceremonia se celebra en el Centro de Convenciones Figali, en la ciudad de Panamá.

Natti Natasha ya es madre de Vida Isabelle Pina Gutiérrez, de 4 años, su primera hija con el productor musical Raphy Pina.

En junio pasado, la intérprete de “No me acuerdo” anunció su segundo embarazo a través de un video compartido en sus redes sociales.

