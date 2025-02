Los motivos sobran en la vida de la cantautora Natti Natasha para sentirse en una felicidad plena. Y siempre han sobrado, porque para la artista dominicana, las dificultades o contratiempos que pueda encarar en su cotidianidad no tienen el poder mayor para restarle alegría al asunto de vivir y celebrar.

La clave para mantener su visión de vida ha sido decidir hacia qué dirige su enfoque. Disfruta de salud, de la estabilidad de su relación de pareja con el productor puertorriqueño Raphy Pina, del bienestar de su pequeña Vida Isabelle, y del amor y el apoyo del público.

¿Hay mucha felicidad en tu vida?

“Mucha felicidad en mi vida. Siempre la ha habido. Tengo mucho apoyo alrededor. No me puedo quejar de absolutamente nada. Es más, hasta de lo negativo tengo que agradecer porque he aprendido. Quizás en mi ignorancia, anteriormente pensaba que no iba a poder. Para nada. Yo anhelé tanto a mi hija, que Dios me dio la oportunidad de tenerla. Yo siempre me remonto a los momentos que han sido positivos, los que me ha ayudado a avanzar, y encontré mi propósito con mi hija, con mi música, cómo los fanáticos me apoyan de la manera en que me apoyan, cómo aquí en Puerto Rico me abrieron las puertas de una manera en que llego aquí, y la gente me abrazaba, la gente quiere a uno. La gente me apoya y eso no tiene ningún tipo de precio”.

También festeja el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Natti Natasha en amargue”, que no solo evoca el amor que siente por el género de la bachata, sino que se convirtió en un viaje musical con narrativas que resuenan en su alma y mensajes para hacer reflexionar.

“Es muy personal, por el logro de poder yo hacer un álbum de bachata, porque soy dominicana y estoy abrazando mi cultura, abrazando mis raíces. Nací y crecí en Santiago de los Caballeros y para mí es un logro bien grande, de la mano de con quien lo hice, que fue Romeo Santos, que lo produjo, que fue de su composición cada canción. Para mí eso es uno de los logros personales más grandes”.

La producción de diez temas incluye los éxitos “Escasez de besos”, “Tu loca” y “Quiéreme menos”, cuyo video musical presenta momentos con su pareja. El tema de desamor “Desde hoy” se suma a los que llevan el mensaje de optar por la autovalía.

“No es fácil”, responde pensativa sobre la idea de promover este tipo de propuestas en las que invita a romper con emociones de apego. “Conlleva un proceso mental de cada quién, un camino muy diferente para cada quien. Es un proceso que cada cual tiene que vivir. El punto es llegar ahí. ¿Cómo llegamos? No sabemos, porque nunca hay una fórmula. Pero definitivamente, siempre me he inclinado a este tipo de contenido”, añadió la voz de éxitos como “Me estás matando” y “La mejor versión de mí”.

La galardonada cantante también abundó sobre el título del álbum, y su influencia en la selección de temas. “En mi país amargue uno le dice a las canciones corta venas, y en amargue no solamente por el despecho, también cuando uno está enamorado pasional, de verdad, que pasionalmente uno tiene una química loca con esa persona y uno le canta con pasión, con dolor, aunque los amores no tienen que doler”.

La portada del álbum muestra a la artista con un conteo de líneas tachado por el tallo de una margarita. La artista confesó que hay mucho de su sentir a lo largo de estos años en los que trabajó en la producción, desde su cuenta regresiva para el lanzamiento, hasta la fecha de salida de su pareja de prisión. Pina fue sentenciado en mayo de 2022 a cumplir por tres años y cinco meses por violación a la Ley de Armas. Su salida se dio el año pasado.

“Una margarita habla de pureza, habla de renacer, habla del amor, y cuando lo decimos en ‘Desde hoy’ obviamente hablamos desde el amor propio. Esa margarita está marchitada. Cuando una margarita se marchita no vuelve a florecer, pero siento que, aunque no florezca nuevamente, uno se reinventa y sale otra persona, sale la persona por la cual uno ha luchado tanto”, dijo Natalia Alexandra Gutiérrez Batista sobre el proceso de transformación ante las circunstancias.

“Las líneas son como un conteo, de los días que faltaban para que llegara el álbum, porque tengo tres años y pico, cuatro, que lo estaba escuchando solita en casa. Esto lo hacemos junto con Romeo antes de que salga ‘Nasty Singles’, Raphy todavía está fuera. Yo estoy embarazada. Él se mete conmigo al estudio y está en cada línea de cada canción, pero no había salido porque faltaba algo, faltaba alguien del equipo. Entonces estamos contando eso, y estamos en conteo regresivo del álbum, y en conteo regresivo para eso que me tiene prisionera en mis sentimientos y en yo poder tener esa felicidad completa. Definitivamente, había un conteo de cada día, cada día”.

¿Estás hablando de Raphy Pina?

“Es correcto. Y habla también de un tipo de encerramiento de él. Siento que cuando hicimos esto, que lo pensamos bastante bien, fue perfecto. Habla de todo ese momento de mi vida desde que grabé este álbum hasta el día de hoy, han pasado muchos procesos y siento que, sin pensarlo, solamente viéndolo, te habla de todo lo que está en ‘Natti Natasha en amargue’”.

¿Cuál fue la mayor lección que te dejó esa experiencia sobre el amor en pareja?

“Cuando tú amas a alguien, tú no siempre eres solamente compañera de la persona en temas pasionales. Tú llegas a ser amiga de la persona. Llegas a ser confidente de la persona, y algunas veces estás en la vida de alguien para ayudarla y para ayudarse mutuamente, lo que es la lealtad, lo que es esperar por alguien, que eso solamente lo veíamos en historias de amor. Pero que, definitivamente, cuando uno se enfoca en lo positivo, cuando uno tiene salud, cuando uno aprecia y tiene admiración y respeto por alguien, que para mí esa es una de las cosas principales, se logran cosas inimaginables en lo que son las relaciones interpersonales, y tu pareja debería ser tú mejor amigo”.

¿Qué te ayuda a transformar la dificultad para tener una actitud optimista?

“Tengo a mi hija llena de vida, que la anhelé tanto, y tenía que ser fuerte para ella. Si nos concentramos en lo positivo avanzamos mucho más y sacamos cosas espectaculares. Yo me concentré mucho en el trabajo. Saqué música. Me concentré en perfeccionar, para uno… porque nadie es perfecto.. en lo que era ‘Natti Natasha en amargue’, esa emoción. En Tasha, que es a la bebida, que ahora mismo está número uno en Puerto Rico. En (la tienda) Off-White, que me convertí en embajadora, accionista. ¿En qué mundo, en qué momento yo iba a pensar que eso iba a pasar? Hay cosas que uno las va trabajando, pero uno no sabe cuándo va a pasar, y cuando uno se enfoca y se concentra por estas cosas que pasan en la vida, pasa de todo”, detalló convencida. “¿Tú crees que hay un momento para uno quejarse? No hay. Aunque obviamente hay días en que uno no quiere levantarse, que uno está pasando por todo, hay muchas cosas más para agradecer, que para lamentar”.

¿Cuál es la canción favorita de Vida Isabelle, de tu álbum?

“‘Tú loca’ (ríe). Ella me dice ‘loca’, y después dice ‘mamá, me gusta esta canción’, y yo le digo ‘¿tú me estás diciendo loca o que te gusta la canción?’, ‘no, me gusta la canción, vamos a cantarla’, y ahí siempre la estamos cantando”. La intérprete compartió cuánto disfruta ese tiempo juntas, en especial en su faceta de madre.

“Es completamente diferente. Llego a casa, soy mamá, y a todas las necesidades de ella… Me disfruto llegar, quitarme la ropa, ponerme cómoda, de tacos a tenis o chancletas, llevarla al parque, fregar los biberones, qué ella quiere comer, y me lo disfruto porque yo lo visualizaba, y todo eso… no sabía el tiempo que uno invertía, pero definitivamente, no hay nada más grande que eso”.

Les desea lo mejor

Por años, la artista y su pareja mantuvieron una relación de amistad con el cantautor urbano Daddy Yankee y su ahora exesposa, Mireddys González. A mediados de febrero, Pina, quien por años trabajó numerosos proyectos con el intérprete, fue mencionado en una moción informativa del artista, cuyo nombre de pila es Ramón Ayala Rodríguez, relacionado con el pleito legal que ha atravesado para el control de las empresas “El Cartel Records” y “Los Cangri Inc”. En este sentido, la pareja de la cantante se expresó en las redes sociales. A preguntas de Primera Hora, Natti Natasha se limitó a revelar que “los respeto mucho a los dos, los quiero mucho a los dos, y enviándoles toda la buena vibra del mundo siempre”.