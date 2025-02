El productor musical Raphy Pina reaccionó esta noche a través de un live en su cuenta oficial de Instagram luego que, más temprano, saliera a relucir que fue mencionado en una moción informativa de la demanda que lleva Daddy Yankee contra su todavía esposa Mireddys González, que se celebra en el Tribunal de San Juan.

En la moción, la defensa del cantante alega que el productor musical pedía excluir al reguetonero de correos electrónicos corporativos.

En el vídeo, de casi 20 minutos, Pina, quien hace unos siete meses salió de una prisión tras cumplir una condena de 41 meses por una violación a la Ley de Armas a nivel federal, hace un recuento de los años y proyectos que trabajó con el “Big Boss” y resume el pleito judicial entre las partes como “un bochinche de matrimonio”.

“Yo no vengo a hablar mal de él, yo no vengo a hablar mal de Mireddys. A los dos los amo con mi vida, estoy agradecido y realmente triste, triste no porque me digan hoy ‘te incluyeron en algo que ocultaste un email, un CPA’, no, no, no, eso cuando ellos quieran probar eso, que radiquen formalmente hacia mi persona y yo con las pruebas que yo tengo les demostraré que solamente era un trabajo que están haciendo sus abogados excelentemente publicitarios para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siguiera a mí, y dividan los bienes que son un montón, que ni yo ni ustedes que están viendo esto, les toca un peso, es un problema de ellos, que han tirado al medio innecesariamente”, manifestó el esposo de la cantante dominicana Natti Natasha.

“Estoy haciendo este live para que no piensen que hice un video con algo escrito programado que le di pa’lante y pa’tras… yo estoy haciendo esto por mi familia, por mi hija, por mis hijitos, por mi esposa… nosotros estamos viviendo una vida que parece que le molesta a mucha gente, esa felicidad le molesta a mucha gente”, dijo.

“Yo trabajé con Daddy Yankee, que me debe estar viendo desde otra cuenta falsa o algo, nueve años, nueve años que yo hablaba con él más de 30 veces al día. Nueve años que me gané su respeto, su amor, igualmente reciproco para atrás. Nueve años que hicimos, disfrutamos trabajar juntos. Yo hice un negocio con el tipo tan fácil que yo le dije: ‘Yankee, ¿cuánto dinero tú tienes?’, y lo puedo probar en un futuro. ‘Tengo tanto. Ok, yo voy a ganar después de ese dinero pa’lante que tú te ganas al año, y yo te voy a triplicar, cuadruplicar con los negocios, nosotros vamos a trabajar para producir mucho dinero y ser exitosos’. Eso fue lo que pasó, eso es todo”, comentó.

“Esto que está pasando ahora es triste con cojones, es un puto circo, por dinero. Un circo, acusándose, utilizando herramientas para dañar a una persona. Ustedes no se dan cuenta todavía... A mí no me pueden involucrar en eso. Sí me pueden involucrar en que hice la gira, que hice miles de negocios con el tipo, que hice el último disco, todo eso soy parte de eso y mañana si él quiere, me llame, si él tiene alguna duda que me pregunte y se la aclaro a él primero , después si sus abogados quieren señalarme o hacer lo que ellos quieran, pero si a mí me van a preguntar por algo, yo necesito decirle en la cara a Raymond Ayala que yo no hice negocios con Myreddys González, yo hice negocios con él, yo me abracé con él cerrando negocio, nos dimos la mano y nos hicimos mega millonarios”, aclaró.

En el live, el productor también revela que los planes del exponente urbano tras su retiro eran otros.

“Óyeme, yo le dije a él, y lo tengo por escrito, que él quería que yo siguiera trabajando su carrera cristiana, que montáramos una gira cristiana, yo le dije: ‘caballo, tú y yo quedamos en algo antes de yo irme preso, yo te monté la gira, el concepto, todo, todo, todo, lo tengo por escrito el día que me quieran desmentir o él quiera subir un deso, yo lo publico y no es hablando mal. Ese momento él me confirmó ‘viejo, me quiero retirar de la música, no quiero saber de Daddy Yankee, no lo quiero mencionar más nunca, ya estamos hechos, estamos listo’. Y tú sabes, él no me va poder desmentir, el negocio que nosotros teníamos era, cuando yo saliera, después de cumplir mis cosas, era ir a viajar el mundo, y disfrutar lo que él no se ha disfrutado”.

Pina invitó a la pareja a “seguir su vida feliz. Son jóvenes los dos, los dos pueden tener otra vida, pueden disfrutar, pueden ayudar a las personas sin utilizar el poder para lastimar. Están lastimando a familias, a personas. Te estás lastimando tú. Tú no estás feliz hermano mío, te conozco desde el 1995, trata de hablar con el Dios que la gente entiende que es el Dios, pedir perdón a ti mismo, buscar y sentarte ese martes donde ya esa relación por los papeles se va a disolver, y hablar”.