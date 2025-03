Siempre hay motivos para agradecer. Con esta reflexión, transcurren los días de la cantautora dominicana Natti Natasha.

Centrarse en ver el lado bueno de la vida es una determinación que le ha servido de motor para seguir adelante más allá de cualquier desafío. No se deja amilanar por los obstáculos, por más gigantes que puedan parecer. Abrazar la alegría que deriva de tantos momentos que se le presentan, por más cotidianos que parezcan, se añade a su fórmula para sonreír y cuidar su armonía.

“Para mí es importante porque, mentalmente, tengo que estar muy clara para poder darle claridad a los que están a mi alrededor, mis padres, mi hija, mi pareja”, dijo a Primera Hora la prometida del productor puertorriqueño Raphy Pina, padre de su pequeña Vida Isabelle. “También, a los fanáticos, que siento que se visualizan mucho en uno, como yo lo hacía cuando yo estaba pequeña, que yo veía alguien que yo admiraba y me gustaba poder admirar a alguien”, prosiguió pensativa la artista, y habló sobre lo que la mueve a siempre mostrar una buena cara, más allá de todo desafío. “Esa armonía, aunque uno no tenga todos los momentos bajo control, me permite poder moverme, me permite poder avanzar hacia adelante”, prosiguió, tras confesar que rechaza estancarse en emociones negativas o drenantes.

PUBLICIDAD

Las situaciones difíciles las ve como aprendizaje de la vida, no como una penitencia. La intérprete resaltó que, para ella, todo es asunto de enfoque. ¿Prefieres mantenerte con pensamientos de frustración o tristeza? ¿O buscar el camino que te lleve al bienestar que anhelas?

“He aprendido a transformar la dificultad porque me enfoco en que tengo salud, y porque aprendí a dar gracias”, expresó enfática la cantautora, quien en febrero lanzó su cuarto álbum de estudio, “Natti Natasha en amargue”, con el que evoca su amor por el género de la bachata.

La galardonada intérprete abundó sobre su costumbre de repasar las bendiciones con las que cuenta. “Tengo salud. Me mantengo positiva porque aprendí a decir gracias, más que otra cosa”, expuso con determinación. Esto lo puso en práctica incluso cuando atravesó momentos amargos luego de que Raphy Pina fuera sentenciado en mayo de 2022 a cumplir 41 meses en prisión por violación a la Ley de Armas. Su salida se dio el año pasado.

“Todos tenemos en la vida cosas que son pasajeras”, reflexionó sobre el análisis que le sirvió de apoyo para sobrellevar el proceso. “Uno está vivo. Uno no había perdido nada físicamente. Hay muchas cosas que yo he vivido, que todos hemos vivido, que nos hacen darnos cuenta de que las cosas son pasajeras”, reiteró, y manifestó cuánto Vida Isabelle influyó en su decisión de mantener una mirada optimista.

“(Me centré) en mi hija”, dijo. “Ella es el núcleo de mi vida. Me enfoco en las cosas positivas, en la salud, que estamos vivos, y que eso es lo que uno necesita para seguir hacia adelante”, añadió la voz de éxitos como “La mejor versión de mí”, “Desde hoy” y “Ya no te extraño”.

PUBLICIDAD

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, quien en las redes sociales ha compartido cuán disciplinada es con el tema de ejercitarse y vigilar su alimentación, compartió a continuación algunas de sus prácticas para mantener su bienestar.

1. Se ejercita

“Hago ejercicios casi todos los días. Pero no es una cuestión de que quiero verme de tal manera. Es que yo pienso que ahí saco cualquier estrés, cualquier cosa. Me permite soltarme para el día. Me encanta, aparte de que uno se mantiene saludable de esta manera”.

2. Vigila su nutrición

“Me gusta comer saludable. También, para mí es importante porque obviamente de ahí depende la salud”.

3. Dar gracias

“Me gusta agradecer todos los días, desde que me levanto, cuando me acuesto, ‘gracias’, gracias por todas las cosas que uno tiene en la vida’, no lo material, pero la familia, la salud, que uno puede hacer lo que a uno le gusta. No imaginé nunca en mi vida que yo iba a trabajar tanto por algo y que gracias a Dios, yo iba a tener mi gente allá afuera que lo apoyara. Eso es un privilegio. Eso es lujo. Eso es estar completamente bendecida”.

4. Selectiva con lo que lee

“Algunas veces leo. No siempre, pero cuando leo, son cosas de mejoramiento personal, de cómo salir de situaciones, de cómo mantener ese balance. Son cosas en las cuales yo me enfoco”.

5. Cantar y bailar

“Escuchar diferentes tipos de música, y bailar. Llevar buena vibra. Cantar, siempre me gusta. Cocinar, aunque no me gusta fregar mucho (ríe), friego, pero cocinar también, uno se entretiene muchísimo. Estar con mis padres, disfrutarlos es algo que a mí también me llena muchísimo. Son muchas cosas. No son solo cinco, pero son algunas de las principales en mi vida”.