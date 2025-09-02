La artista puertorriqueña Ivy Queen reveló que grabó una canción con Karol G, Natti Natasha, Farina, Cazzu y otras mujeres de la música urbana, sin embargo, nunca pudo salir al aire porque una persona de las que estaban incluidas se encargó de parar el proyecto.

“Yo hice una canción con mujeres cuando las mujeres no estaban en ese formato (de pedir porcentaje) y las junté todas y a mí me brincaron el concepto, me pararon el proyecto, los release no me los firmaron porque una batata de las que estaban incluidas se encargó de fermentar el odio y de decir que no le firmen el release a Ivy”, dijo “La Caballota”.

Ivy, una de las pioneras del reguetón, mencionó los nombres de las mujeres que estaban en el junte musical: Karol G, Natti Natasha, Farina, “me faltaba entrar a Cazzu porque tenía un junte. Yo escribí una canción muy bonita, comercial… Era un reguetón comercial”.

En una entrevista con Maiky Backstage, la artista explicó que puso a Karol y a Natti en los coros y en los “chanteos” a Farina.

La intérprete de “La vida es así” explicó que tenía pensado hacer algo muy bonito tipo documental, pero no se pudo. También dijo que a raíz de eso, hoy en día con muchas de las que participaron en el tema, no tiene relación “porque se perdió la ética”.

Aunque la cantante no dijo nombre, se recuerda que hace tres años, Ivy confrontó al productor y pareja de Natti Natasha, Raphy Pina cuando mostró interés en unir a las mujeres del género urbano.

“Está chevere la tiradera y toda esa promo que en su momento nos funcionó. Ahora, poderoso sería este 2022 juntar a estas 4 Reinas, ¿sí o no? Así que, productores manden sus ideas, a ver si este logro se cumple. Natti Natasha, Karol G, Becky G, y Rosalía, ¡mujeres al poder! También se puede combinar o en dúo, Ivy Queen, Kimberly Loaiza, María Becerra, Nicki Nicole, Cazzu, Anitta, Nathy Peluso, Farina, ¿quién más?”. Concluyendo, “Vamos a ver si se puede, ¡Nosotros estamos en la de sumar. Mañana comienza el estudio camp”, publicó Pina en su cuenta de Instagram en enero de 2022.

A esto respondió Ivy Queen diciendo: “Qué bueno que estás en esa mentalidad, la misma que tuve hace tres años, y aún cargo la grabación. Entonces aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista para poder sacar mi canción. ¡Y, solamente, me faltaría una más por firmar el release! Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir, no competir”.

Por su parte, el productor boricua respondió: que Ivy no puede señalarlo por no hacer algo que ella mandó cuando él aún no trabajaba con Natti.