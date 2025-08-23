La Caballota, la Diva y la Potra puso el sazón en el Coliseo de Puerto Rico este viernes.

Tal y como muchos esperaban, la reguetonera Ivy Queen fue la artista invitada en el concierto de Bad Bunny, donde puso a todo el recinto a gozar.

La artista, natural del pueblo de Añasco, deleitó al público desde la ya conocida casita, que sirve como tarima dentro de la residencia del Conejo Malo.

Entre los temas que interpretó, obviamente no podía faltar “Quítate Tú Pa’ Ponerme Yo”, canción lanzada en 2004, que interpreta junto a varios reguetoneros y que la elevó aún más a la cima del género urbano.

También cantó su famoso tema “Yo quiero bailar”.

La residencia de Bad Bunny, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, arrancó el pasado mes de julio y se extiende hasta septiembre. El reguetonero ha ofrecido 19 de los 30 shows que tiene planificados.