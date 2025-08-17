Codeada de figuras como la intérprete de “A mi me gustan mayores”, Bekcy G y la estrella boricua de la WWE, Damian Priest, esta noche hizo su aparición en la casita de Bad Bunny directamente desde Puerto Nuevo, Plinia Palerm.

Según reseñó Telemundo en sus redes sociales, el longevo personaje de Raymond Arrieta fue recibido con un caluroso abrazo por el cantante, que le extendió una invitación pública al comediante, luego que este publicara un jocoso video durante su asistencia al concierto. “Doña Plinia” cantó, bailó e hizo de las suyas en el escenario.

De esta manera, Doña Plinia se une a una abultada lista de celebridades que han participado en la residencia de Bad Bunny en el “Choliseo”, como LeBron James, Javier Bardem, Penélope Cruz, Kilyam Mbappé, Tito Trinidad, Ricky Martín, Wisin, Austin Butler.

Otros que han estado en la casita o han compartido escenario con el cantante de su residencia han sido Jhay Cortez, Jowell y Randy, Farruko, Gilberto Santa Rosa, Tito El Bambino, Árcangel, Pedro Capó, Young Miko, Eladio Carrión, RaiNao, Residente y Kanny García.

Hasta ahora, el espectáculo de Bad Bunny en El Choliseo ha generado cerca de $200 millones en actividad económica en la Isla, según Discover Puerto Rico. Esto en paquetes que incluyen reservas de más de 48 mil noches de hotel y se estima que las visitas de turistas a Puerto Rico por motivos de los conciertos, alcancen la cifra de 600 mil, según reseño The Associated Press.