Durante el decimosexto concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, Angelique “La Burbu” Burgos y la modelo Maripily Rivera deslumbraron como invitadas de honor a la emblemática casita que forma parte del espectacular escenario urbano-jíbaro de Bad Bunny.

Mientras tanto, Ñengo Flow se unió al conocido “Conejo Malo” en una poderosa presentación desde el techo de la casa escenográfica, interpretando los electrizantes temas “Safaera” y “Que Malo”.

Tras su participación, Ñengo expresó su admiración por Bad Bunny.

“Mis respetos para Benito, que está haciendo historia como siempre. Tú sabes que tú eres del pueblo. Usted es un soldado Real G4 Life desde la cuna, así que se siente una buya para Benito.”

Por su parte, La Burbu se quedó con el canto al decir el famoso. “Acho PR es otra cosa”, mientras Maripily, con su estilo único, añadió un brillo especial al público presente.

La residencia del repertorio de Bad Bunny sigue este fin de semana y se extiende hasta el próximo 14 de septiembre.