Lista para celebrar en grande, ¡y en familia!

Eso aseguraron la cantante Natti Natasha y el productor Raphy Pina, quienes este viernes regresaron a Puerto Rico para revelar los detalles del “Baby Shower” de su próxima bebé, que será una gran fiesta de pueblo en The Mall of San Juan este domingo, 28 de septiembre.

Luego de darle hasta abajo con su presentación de “Dem Bow” junto al rapero panameño Nando Boom, y hasta revelar el sexo de quien será su segunda hija en los Premios Juventud en Panamá, la artista tocó tierra boricua con su pareja y su hija de cuatro años, Vida Isabelle, para hablar sobre la actividad multitudinaria para darle a cambio a la fanaticada tras el apoyo recibido tanto en su carrera profesional, así como su intimidad.

“¡Queremos ver a la gente alegre, disfrutando! Nosotros vamos a tener una banda en vivo, ¡vamos a cantar! ¡Es una fiesta! ¡Es un ‘party’!“, expresó la dominicana a preguntas de Primera Hora, resaltando que el público será protagonista de varias sorpresas, donde la familia manifestará su agradecimiento.

“Nosotros siempre estamos publicando absolutamente todo, todo lo que vivimos, la bebé -desde que nació- lo que hacemos como pareja, lo que hacemos musicalmente también, que es lo que nos apasiona, y siempre involucramos mucho a la gente, hasta para el nombre de Vida, que hicimos una encuesta donde preguntamos qué pensaban de estos nombres tan diferentes, y dijimos: ‘¿por qué no? ¿Por qué no sentimos la vibra de la gente de esa misma manera y hasta ayudar a las personas que lo necesitan?“, respondió la intérprete a preguntas de Primera Hora.

Pero el “Baby Shower” no solo será un rumbón por todo lo alto, ya que la también compositora, y su pareja, decidieron colaborar con las entidades Vimenti, taller dedicado a erradicar la pobreza infantil al proveerle apoyo económico y educativo tanto a los padres y niños, y el Hogar Cuna San Cristobal, que sirve como lugar temporal para salvaguardar niños sobrevivientes de maltrato o negligencia, para recoger artículos de primera necesidad y otros objetos que permitan a los participantes de estos organismos.

“¡Sí es momento de darles para atrás, dar algo al pueblo también, a la comunidad dominicana, hasta los perritos! ¡Es momento de brindar la felicidad que estamos viviendo nosotros!“, manifestó la cantante, destacando que el ”Baby Shower" surgió luego de una promesa que le hizo a Pina donde, si esperaba otro bebé, querían festejar la ocasión con su gente.

Cuando este medio preguntó si la segunda bebé tiene nombre, Pina aseguró que, en las trivias que se llevarán a cabo en el “Baby Shower”, el público tendrá la oportunidad de adivinar cómo se llamará su retoño. El también empresario destacó que la audiencia tendrá el momento de adivinar las semanas de embarazo que tiene la voz de “No me acuerdo”, hasta el diámetro del vientre, a cambio de premios en metálico.

“Hay mucha gente que dice: ‘Ay, Pina sube todo’. Pero todos los momentos difíciles que yo he pasado, donde Puerto Rico y el mundo ha estado bien pendiente, pues, si estoy feliz, quiero demostrarlo”, aseguró el boricua, quien habló cómo su vida cambio tras cumplir en julio del año pasado una condena en prisión por una violación a la Ley de Armas a nivel federal.

“A mí me escribe tanta gente diciendo: ‘oye, yo quiero ser así’, o hasta ‘mira, mi esposo está cambiando por ti’, y ustedes no saben la alegría que me da. Este ha sido el premio, yo no monetizo nada de eso, los ‘vlogs’ que yo hago los edito yo mismo, donde a veces digo que salió a lo loco, pero a la gente le gusta”, resaltó Pina, quien estuvo bien acompañado de su retoño, así como dos de sus hijos mayores, Rafael y Antonio. “El que tú creas que Fulano esté preso, hay personas que están presas afuera, pero con situaciones, dolores y sentimientos, con pena, y baja autoestima, y si puedo usar mis redes para motivar a las personas, que aunque Natti no le guste mucho las redes porque subo muchas cosas, pero las subo para que sean parte de eso. Todo lo subo por algo positivo”, agregó.

El evento se llevará a cabo en el centro comercial en Carolina desde las 11:00 a.m., hasta las 6:00 de la tarde.