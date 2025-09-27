Privilegiada: así se describió Natti Natasha, quien celebra la espera de su segunda hija con el productor Raphy Pina, y asegura que cuenta con todo para iniciar una nueva era de la maternidad.

“Yo esperaba una hembra o un varón, pero lo primordial es que sea una bebé saludable. Pero ya que es niña, ya tengo los esmaltes, todo el maquillaje, todo con lo que va a querer jugar, ya tengo un área para eso”, expresó, en entrevista con Primera Hora, la cantautora, a horas de haber revelado el género de su futura bebé en una emotiva presentación en los Premios Juventud 2025 en Panamá.

La dominicana aseguró sentirse afortunada de compartir la buena noticia desde los escenarios con el número musical que trabajó junto a la cantante y guitarrista mexicana Carla Morrison, asegurando que el proceso se sintió como una terapia.

“Yo sabía que quería ese tipo de melodía, y me comuniqué con Carla. Le hablé de mi vida, le hablé de todo lo que estoy sintiendo, de qué significa ser madre por segunda vez, después de todo lo que me había pasado, yo le decía que me preguntaba si se me iba a dar la oportunidad nuevamente. Ya yo estaba completa, pero esto es un extra a esa plenitud que sentía ya”, compartió la también madre de Vida Isabelle, quien ya tiene cuatro años.

La intérprete de éxitos como “Criminal” y “No me acuerdo”, aseguró que, aunque suene como un cliché, poner en canción a la etapa más plena de su vida, tanto personal como profesional, representa una experiencia surrealista.

“Usar mi voz para celebrar este momento es mágico. Me hacer sentir a una Natalia que estaba comenzando, y que nunca se imaginó cantar de su vida, sobre sus hijas, de una manera tan personal, en unas premiaciones. ¡Se siente diferente!“, destacó.

La artista también sostuvo que compartir esta faceta junto a Pina representa una fortuna que nunca dio por hecho, particularmente cuando le tocó vivir y sostener a la familia mientras el empresario puertorriqueño cumplía su sentencia por una violación a la Ley de Armas federal.

“Cuando no tienes a alguien a tu lado, y estás viviendo una etapa de tu vida, queriendo compartir esos momentos en persona, tu mentalidad cambia mucho. Ahí dices que, cuando tengas la oportunidad de sí compartir con esa persona, no me va a importar compartirlo con el mundo y enseñar que estás feliz”, manifestó. “Cada segundito, cada detalle mínimo, como sentarnos a ver una película, como ir a comer en un restaurante, dar vueltas en el carro, llevar a la niña al carro, toman un valor diferente”.

Natti Natasha, por consiguiente, no escatima en celebrar sus momentos de triunfo en grande, y esparcir esa alegría con su fanaticada, por lo que tendrá su “Baby Shower” de pueblo este domingo, 28 de septiembre, en The Mall of San Juan, desde las 11:00 de la mañana, que surge tras una promesa que le hizo a su pareja en el caso de quedar embarazada una vez más.

“Este “Baby Shower” va a ser con la gente y es completamente diferente, y algo que no me imaginaba. Cuando lo hicimos con Vida Isabelle, fue un evento familiar, y siento que, por el proceso por el cual pasamos, nos dijimos: “¿por qué no hacerlo ahora con la gente de Puerto Rico?" Porque uno siempre sube cosas a las redes, y la gente apoya todas nuestras locuras, y dicendo que son los tíos y las tías, y ahora lo vamos a hacer con el pueblo puertorriqueño, con la comunidad dominicana, devolverle a la gente, lo que hace esta actividad más especial”, apuntaló.