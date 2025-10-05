El empresario Raphy Pina compartió en sus redes sociales imágenes del momento en que se le hace entrega del auto a quien resultó ganadora durante el “baby shower” reciente de Natti Natasha. La historia provocó numerosas emociones el domingo pasado al tratarse de una participante que, al momento de ser llamada para notificarle la noticia, estaba en pleno proceso de dar a luz.

“Papá Dios obra de maneras que uno ni imagina”, escribió el productor en sus redes sociales en una publicación de hoy, que acompaña con diversas imágenes de la ganadora y su familia. El sorteo se llevó a cabo en el evento que se realizó la semana pasada en The Mall of San Juan, donde la cantante, quien está a la espera de su segundo bebé, celebró con el público.

PUBLICIDAD

“Cuando Natti y yo, junto a la gente buena de Avilés Auto, decidimos regalar un carro durante el Baby Shower, lo hicimos con fe. Le pedimos a Dios que esa bendición llegara a una familia que realmente lo necesitara… y así fue”, prosiguió en su mensaje.

“La ganadora fue una joven que, el mismo día del evento, tuvo que irse de emergencia a dar a luz. Hoy no solo tiene en sus brazos una hermosa princesa, sino también las llaves de un vehículo que le dará seguridad y tranquilidad a su familia.Aunque no pudimos estar presentes, nuestros hijos fueron en representación de nosotros y pudieron entregar el regalo con todo el cariño que sentimos”, dijo haciendo referencia a Monty (Rafael) y Chingui (Antonio). Pina también es padre de Mia y Vida Isabelle. “Esto no es suerte, es propósito. Dios sabía a quién se lo estaba entregando”.

El productor tuvo gran mérito en que la mujer recibiera su premio ya que una de las reglas exigía que la persona anunciada estuviera presente en el encuentro que se dio en el centro comercial. Sin embargo, antes de descartar la participación, Pina insistió en conversar por videollamada para saber por qué ella no estaba en el festejo. De esta manera, se enteró a través de la pareja de la mujer, identificado como Luis, que estaba en proceso de dar a luz.

Al día siguiente, el productor publicó en sus redes sociales una comunicación que mantuvo por escrito con la ganadora, quien confesó que atravesaba momentos de dificultad, entre ellos, que su familia estuviera fuera de Puerto Rico. Pina se confesó agraciado de poder ayudar.

PUBLICIDAD

“Ayer, en el baby shower del pueblo, Natti tomó un boleto en la tómbola para regalar un carro. Y Papá Dios nos mostró una vez más lo maravilloso que es.La persona que recibió ese boleto estaba embarazada, y en medio del evento comenzó a sentir contracciones”, escribió el empresario, quien está a la espera de la pequeña Dominique Isabelle.

“Al poco tiempo, dio a luz a esta hermosa bebé.Ella misma nos autorizó a compartir su testimonio: sin baby shower, sin su familia cerca y con muchas dificultades, parecía que todo se derrumbaba… pero Dios obró. Hoy tiene en sus brazos la bendición más grande: su hija. Y además, gracias al sorteo, contará con su carro, gasolina y la seguridad de que vienen tiempos mejores.Queremos compartir esta historia para recordarles que nunca pierdan la fe. Cuando menos lo esperas, Dios te sorprende con milagros que transforman la vida”, concluyó en el escrito que incluyó en su firma a su prometida, cuyo nombre verdadero es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista. .

El encuentro con el público el domingo fue el resultado de una promesa que Natti Natasha hizo a su pareja si quedaba embarazada por segunda ocasión. La artista, quien subió a cantar cerca de las 5:00 de la tarde, interpretó canciones como “Desde hoy”, “Dutty Love” y “Sin pijama”, además del emotivo tema “Cuando las traje aquí”. “Este es el mejor ‘baby shower’ del mundo”, expresó con alegría en uno de sus saludos al público. “Nadie se puede comparar con lo que estamos pasando el día de hoy. A mi familia, gracias”, afirmó entonces.