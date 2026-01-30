Agentes de la División de Autopista Buchanan informaron que fueron reabiertos al tránsito los tres carriles de la autopista José De Diego (PR-22) en dirección de San Juan hacia Dorado a la altura del kilómetro 15.9 donde cayeron de un camión de lozas de mármol.

La vía estuvo cerrada hasta que el personal de Metropistas terminó con la limpieza y remoción de las lozas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

No se presentaron otros contratiempos.