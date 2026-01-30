Reabren carriles de autopista de San Juan a Dorado
Culminaron las labores de limpieza de unas lozas que cayeron al pavimento.
Agentes de la División de Autopista Buchanan informaron que fueron reabiertos al tránsito los tres carriles de la autopista José De Diego (PR-22) en dirección de San Juan hacia Dorado a la altura del kilómetro 15.9 donde cayeron de un camión de lozas de mármol.
La vía estuvo cerrada hasta que el personal de Metropistas terminó con la limpieza y remoción de las lozas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
No se presentaron otros contratiempos.