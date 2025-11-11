La Policía informó que se reabrieron los carriles de la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina hacia San Juan, luego de que un vehículo se incendiara durante la madrugada.

Según el informe preliminar, el fuego comenzó alrededor de las 4:45 a.m. debido a desperfectos mecánicos, frente a la tienda Sweet Ann Cakes, a la altura del kilómetro 6.

Los bomberos lograron extinguir las llamas y los carriles ya están habilitados para el tránsito.