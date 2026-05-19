Reabren tránsito en autopista Luis A. Ferré en Salinas
Se reportó un accidente entre vehículos sin heridos de gravedad.
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Agentes de la División de Autopistas del área de Guayama investigaron esta mañana un accidente de tránsito sin heridos, en el kilómetro 52.6 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en Salinas.
El tránsito fue reabierto tras remover los vehículos involucrados.
También informó la oficina de prensa de la Policía que los heridos no son de gravedad.
Personal de emergencias médicas atendió a los lesionados.