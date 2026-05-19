Agentes de la División de Autopistas del área de Guayama investigaron esta mañana un accidente de tránsito sin heridos, en el kilómetro 52.6 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en Salinas.

El tránsito fue reabierto tras remover los vehículos involucrados.

También informó la oficina de prensa de la Policía que los heridos no son de gravedad.

Personal de emergencias médicas atendió a los lesionados.