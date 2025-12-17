La muerte de un octogenario ocurrida hace más de seis meses en un apartamento del edificio 7 del residencial La Ceiba, en Ponce, fue reclasificada hoy como un asesinato en las estadísticas diarias de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la pesquisa, el 22 de mayo a las 7:07 a.m. se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 una querella por agresión.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron lesionado a Nelson Barreto Tricoche de 80 años, quien les narró que su hijo Néstor Isaac Barreto Torruellas, de 24 años, lo había agredido en la mano derecha y en la parte posterior de la cabeza con un paquete congelado de chuletas porque se negó a darle dinero para comprar drogas.

En ese momento no quiso ser transportado a una sala de emergencias.

Días después, en una fecha no precisada, el octogenario falleció por complicaciones relacionadas al trauma que recibió en la cabeza.

El joven fue arrestado y se le radicó un por un cargo de maltrato a una persona de edad avanzada. La jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000 la cual no prestó. Este fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

Posteriormente, para el 13 de agosto, su cadáver baleado fue encontrado en la intersección de la avenida Manatí con la calle Camarón del sector La Guachita, en Ponce, sin que pudiera ser procesado por el asesinato de su padre.

El caso había sido investigado por el precinto policíaco y tras certificarse que se trató de un asesinato se le refirió a la División de Homicidios del CIC de Ponce.