La pesquisa de la División de Homicidios de Ponce y los resultados de la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) al empleado postal Néstor Alejandro Rivera Bátiz, de 39 años, revelaron que se trató de un asesinato.

Los hechos ocurrieron el 13 de abril, en la calle Sabor Dulce, en la zona urbana de Ponce, a eso de las 7:58 de la mañana, cuando encontraron el cadáver de Rivera Bátiz en el asiento del conductor de una guagua Hyundai Tucson color negro con una herida de bala en la cabeza. No obstante, no se recuperó ningún arma de fuego en la escena, a pesar de que la víctima tenía licencia de portación.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano, reveló que han identificado a una persona de interés que estuvo compartiendo horas antes en un cumpleaños con la víctima.

“Ellos compartieron en un cumpleaños horas antes, no es un cartero, fue arrestado por inspectores postales en Connecticut”, comentó el inspector, al preguntarle si el detenido figura como autor del crimen.

Tampoco se aventuró a revelar si la persona identificada fue arrestada durante un operativo federal en Connecticut con relación a una red de trasiego de drogas.

Los agentes Carlos Caban Olmeda, y Noel Martínez Crespo, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Ponce, tienen a cargo de la investigación junto a la fiscal Sharleen Rosa De Jesús.