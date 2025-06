Al aceptar declararse culpable este jueves por participar en un esquema en el que se desviaban y vendían medicamentos controlados sin receta, el exbaloncelista Orlando “Guayacán” Santiago, acogió un acuerdo con la Fiscalía federal que lo llevaría a prisión.

El acuerdo de culpabilidad que se publicó este mediodía en el expediente judicial del exdeportista, quien llegó a representar a Puerto Rico en eventos internacionales y jugó en los Cangrejeros de Santurce. El mismo establece que la recomendación de sentencia es de 12 a 18 meses en prisión.

Además, se indica que la corte impondrá un pago de restitución de dinero. No se recomendó un monto.

Este acuerdo se da a conocer poco después de que Santiago se presentara en la sala de la jueza federal María Antongiorgi Jordán para declararse culpable.

La jurista lo primero que le preguntó fue si llegó a un acuerdo para declararse culpable. Santiago, de 49 años, le contestó: “Sí, su señoría”.

Al momento de aceptar su culpa de un cargo de conspirar para introducir medicamentos falsificados y defraudar a los Estados Unidos, Santiago no emitió ningún mensaje.

“Me quiero declarar culpable”, fue lo único que indicó.

Según reveló el fiscal federal Wallace Bustelo, desde abril de 2018 hasta el momento de su arresto el pasado año, Santiago compró y vendió medicamentos de manera ilegal y sin contar licencia del estado para manejar estos fármacos por un monto de $956,000.

Durante la vista judicial, el exbaloncelista se limitó a contestar con “sí” preguntas directas de la jueza, incluyendo que no ha consumió drogas en las pasadas 24 horas. Mientras, en reiteradas ocasiones tuvo que responder que reconocía las imputaciones realizadas por las autoridades federales en su contra y que aceptaba las consecuencias de sus actos.

Santiago no emitió declaraciones cuando Primera Hora lo abordó esta mañana a su llegada al Tribunal federal de Distrito en Hato Rey. Tampoco habló a su salida, tras haber aceptado la culpa de lo imputado.

Durante el proceso judicial, el contenido del acuerdo de culpabilidad no se había divulgado públicamente.

El abogado de “Guayacán”, José Guillermo Pérez, tampoco quiso revelar a este diario su contenido.

“Nosotros nos vamos a limitar a lo que se dijo en la vista. Así que nada, cuando se publique el acuerdo, ya lo verás, e iremos a la sentencia”, señaló a este diario.

En corte abierta, el fiscal federal se limitó a indicar que el delito imputado al otrora miembro de la Selección Nacional podría llevarlo a cumplir hasta cinco años de prisión, que se le imponga una multa de hasta $250,000 y un año de libertad supervisada. Tampoco informó el acuerdo pactado.

Tras revelarse a lo que se expone de manera general, la jueza federal le cuestionó a Santiago si entiende a lo que se expone al declararse culpable y este contestó que “sí”.

“Señor Santiago, el acuerdo entre partes técnicamente le permite hacer una recomendación según las guías de sentencia. Pero, esos acuerdos, los acuerdos que los miembros del gobierno (la Fiscalía federal) están haciendo en este caso, no obligan a la corte. La autoridad de dictar una sentencia en este caso descansa en mí. Y si no aprobara el acuerdo entre las partes, y usted se le impusiera una sentencia más alta de la que esperaba, no tendría motivos para retirar su declaración de culpabilidad. ¿Entiende eso?“, estableció Antongiorgi Jordán.

Santiago también respondió con un “sí”.

La mayoría de los acusados en este caso, en los que se destacan farmacéuticos y personas que vendían los medicamentos, se han declarado culpables. Sin embargo, los que ya han sido sentenciados, se les ha impuesto tres años en probatoria y una multa de $1,000. Por ejemplo, el pasado martes la jueza le impuso a Marlon E. Marino Leal esa sentencia.

La pena que deberá cumplir “Guayacán” se conocerá el 10 de septiembre, cuando se citó a la vista de sentencia.

Fue el pasado 25 de septiembre que agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal (HHS-OIG, en inglés), así como la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) realizaron un operativo por un esquema de fraude mediante el cual se conspiró con propietarios y trabajadores de farmacias en Puerto Rico para desviar y vender medicamentos sin receta. Bajo esta conspiración, los imputados generaron sobre $13 millones en ingresos, según el alegato de la Fiscalía federal.

Entre los medicamentos que fueron desviados y vendidos de manera ilegal figuraron Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexamfetamine, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonide, Bumetanide, Byrdureon Pen, Cialis, Chloramphenicol, Collagenase Santyl, Combigan, Ozempic, entre otros.

Durante el operativo, trascendió el nombre de Santiago, debido a su prominencia en el deporte. Pero, entre los acusados figuraron dueños de farmacias y otros vendedores de medicamentos sin recetas.