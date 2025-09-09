Personal de rescate recuperó esta mañana el cuerpo de un joven de 26 años que murió ayer tras sufrir una caída en el área conocida como Infinity Pool, en El Yunque, informó el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

Según información preliminar de la Policía, en horas de la tarde del lunes se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona arrastrada por corrientes de agua. Al llegar los oficiales al lugar, fueron notificados de que el joven había sufrido una caída de aproximadamente 80 pies de altura.

Ayer trascendió que el joven se encontraba disfrutando de un pasadía en compañía de un grupo cuando, presuntamente, resbaló y cayó por un risco.

Durante la noche, personal de rescate localizó el cuerpo y, finalmente, a las 5:47 a.m. de esta mañana los rescatistas lograron completar la extracción en el río Blanco, en Naguabo.

“A nombre del comisionado Ángel Jiménez Colón, del Municipio y de todos los que trabajaron en este operativo, nuestro más sentido pésame a la familia del joven. Que en paz descanse”, expresó Nmead.

El Infinity Pool, una formación natural de agua y rocas en la parte superior de la represa Prieto en Naguabo, no es un espacio seguro para actividades recreativas, según ha advertido el Servicio Forestal de Estados Unidos en la isla. El lugar ha sido escenario de varias tragedias fatales.