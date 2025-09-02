Esta madrugada se recuperó en el kilómetro 3.8 de la carretera PR-456 del barrio Puertos, en Camuy, un vehículo robado el domingo pasado mediante carjacking, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe de novedades, a eso de las 5:00 a.m. de hoy, martes, fue localizado el automóvil Hyundai Sonata, color blanco y del año 2016, que le fue arrebatado a punta de pistola al conductor a las 3:17 a.m. del domingo, 31 de agosto, en el barrio Membrillo, en Camuy, mientras esperaba el cambio del semáforo.

El conductor resuló ileso.

La pesquisa se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.