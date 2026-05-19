Agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo y la Policía Municipal de Morovis, llevaron a cabo una inspección en un depósito de chatarra clandestino, donde recuperaron un vehículo hurtado y recuperaron otro para fines periciales.

Según la investigación, los agentes impactaron los predios de un estacionamiento perteneciente al Departamento de la Vivienda, ubicado en el sector Santo Domingo Pellejas en Morovis, como parte de su plan de trabajo.

En el lugar ocuparon el vehículo Ford Fiesta, color negro y del año 2014, el cual figuraba como hurtado en Vega Baja.

El vehículo Suzuki Jimny, color negro y del año 1986, tenía removidos los números de identificación impresos por el fabricante. ( Suministrada por la Policía )

Además, fue ocupado para investigación un Suzuki Jimny color negro y del año 1986, luego de detectarse que tenía removidos los números de identificación impresos por el fabricante.

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Relacionado con estos hechos, una persona fue intervenida y será citada para una fecha posterior. El caso fue consultado con el fiscal de turno para llevar a cabo el proceso correspondiente de confiscación del vehículo ocupado.

La investigación es realizada por el agente Daniel Reyes Acevedo, de la sección de Talleres de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, supervisado por el sargento Ángel Sánchez Rodríguez y en coordinación con el teniente Christopher Atiles Cruz.

No se precisó si este plan de trabajo se relaciona con la investigación de la primera masacre del año ocurrida el 5 de mayo en el sector Vaga, en Morovis, tras en hallazgo cuatro cadáveres calcinados dentro de un vehículo marca Hyundai.