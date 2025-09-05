Una persecución se desató a media mañana de hoy, viernes, tras el hurto de un automóvil de un negocio de lavado de autos en el centro comercial Los Colobos, en Carolina.

Según informes preliminares suministrados por la Policía de Puerto Rico, a eso de las 11:00 a.m. un hombre llegó al negocio e intentó decir que necesitaba un vehículo y al ser ignorado, se apropió de las llaves de un carro y bajo amenaza con un arma de fuego lo abordó.

Policías municipales de Carolina lo persiguieron por el barrio Barrazas hasta llegar a la carretera PR-853 interior en el sector El Tamarindo, donde abandonó un automóvil compacto y se internó en un monto.

El vehículo fue trasladado a la comandancia de Carolina donde es analizado por personal de la División de Servicios Técnicos para levantar evidencia.

Se movilizó hasta el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) para intentar localizar al sospechoso.