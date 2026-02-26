A casi dos años de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán emitiera una orden de arresto contra el confeso asesino del empresario Adam Ahnang y quien fue testigo principal de la Fiscalía federal para lograr la convicción de la esposa del occiso, Aurea Vázquez Rijos, finalmente Alex “El Loco” Pabón Colón fue apresado y se reinició un proceso criminal en su contra por incumplir con las condiciones de libertad supervisada.

La orden de arresto se emitió el 9 de agosto de 2024.

El extenso expediente judicial del crimen, reportado en el 2005 y que ganó gran atención del país, expone que no fue hasta el pasado 20 de febrero pasado que se reactivó tal orden de arresto contra Pabón Colón. Ese día se realizó la vista para revocar la libertad supervisada.

El récord no expone por qué razón las autoridades federales demoraron para lograr el arresto del hombre. Sin embargo, se indica que este ya está detenido en el Centro de Detención Metropolitana en Guaynabo en lo que se realiza el proceso judicial en su contra.

En la vista inicial, dirigida por el magistrado Héctor Ramos Vega, se dispuso que a Pabón Colón se le asignaría un defensor público y que la vista de revocación de libertad supervisada se realizará mañana, viernes. No obstante, el abogado designado ayer, miércoles, Iván Santos Castaldo, solicitó a la corte tiempo adicional para poder prepararse.

El confeso asesino fue sentenciado a 19 años en prisión y cuatro años de libertad supervisada. Llevaba unos ocho meses bajo este último término cuando los oficiales de probatoria José Lozada y Luis Encarnación sometieron una moción en la que se estableció que Pabón Colón había incumplido con varias disposiciones impuestas en su libertad supervisada.

La primera violación que se le adjudica a Pabón Colón es registrar nuevos crímenes a nivel local o federal. También se le señala por incumplir las instrucciones del oficial de probatoria y de las condiciones impuestos por el juez federal Daniel Domínguez.

Durante el juicio de Vázquez Rijos, Pabón Colón confesó que asesinó al empresario en septiembre de 2005, porque su esposa lo contrató para cometer el crimen. Alegó que le iban a pagar $3 millones.

“Ella me hablaba de que quería matarlo por una fortuna que tenía el canadiense”, sostuvo Pabón Colón en el juicio.

Vázquez Rijos, la hermana de esta- Marcia Vázquez- y la expareja de esta última, José Ferrer Sosa, resultaron convictos por el crimen en el 2019. Fueron sentenciados a cadena perpetua.