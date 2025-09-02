La vista preliminar contra el estudiante José Enrique Martínez Rivera, de 22 años, acusado de provocar un accidente de tránsito que cobró la vida de tres universitarios en Mayagüez, en diciembre del año pasado, está pautada para comenzar este martes.

El caso se verá en la sala 205 de la jueza Geysa Villarrubia Rivera, en el Centro Judicial de Mayagüez.

Martínez Rivera enfrenta cargos por imprudencia o negligencia al manejar un vehículo de motor, penalidades en caso de grave daño corporal a un ser humano y por manejar de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, todos en violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Se alega que el resultado de la prueba de alcohol en su organismo arrojó .09% (el máximo permitido por ley es .08%) y que al momento del accidente conducía a 102 millas por hora, según reveló en análisis de la caja negra del automóvil deportivo.

En el mes de junio, el juez Tomás Báez Collado encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $60,000, la cual fue prestada. El joven permanece en libertad bajo supervisión electrónica.

De ser hallado culpable, se expone a una posible condena de hasta 69 años consecutivos de prisión.

José E. Martínez Rivera, de 22 años, imputado de causarle la muerte a Eddie Caraballo Hernández, de 21 años, José Martí Rivera y Josué Rodríguez Arroyo, ambos de 21 años, mientras conducía su vehículo de motor de forma temeraria y negligente en la avenida Alfonso Valdés Cobián, en Mayagüez.

Su defensa había adelantado que radicaría una moción con prueba exculpatoria, mientras que la fiscalía podría presentar cerca de una veintena de testigos, entre ellos estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), patólogos forenses, peritos, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller; así como agentes de servicios técnicos y de delitos cibernéticos.

Según la pesquisa de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:48 a.m. del 5 de diciembre, mientras Martínez Rivera conducía un Ford Mustang GT del año 2023 por la avenida Alfonso Valdés Cobián en compañía de tres pasajeros.

Durante el trayecto, perdió el control del vehículo, provocando un accidente que resultó en la muerte de los demás ocupantes.

Los pasajeros José Martí Rivera Rivera, de 22 años, atleta en el RUM y Josué Rodríguez Arroyo, de 21 años y estudiante de administración de empresas en el Antillean Adventist University en el mismo municipio, murieron en la escena.

Mientras, Erick Caraballo Hernández, de 21 años y quien estudiaba una concentración de Finanzas del Colegio de Administración de Empresas, fue recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde murió posteriormente.

El conductor, quien para ese momento cursaba su cuarto año de Agrimensura y Topografía en el Departamento de Ingeniería Civil del RUM, fue trasladado al Hospital Metropolitano para realizarle la prueba de sangre, ya que se negó a someterse a la prueba de aliento para detectar la presencia de alcohol en su organismo y fue necesario diligenciar una orden de allanamiento emitida por un tribunal.

Martínez Rivera, de 21 años y residente de la urbanización Mansiones del Sur en Ponce, sufrió una lesión leve en una de sus manos.